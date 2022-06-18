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Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

İSKENDERUN Körfezinde inşaat halindeki demirçelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

Kaza Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde meydana geldi.

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Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı.

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Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

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Demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin feci ölümü! Lokomotif çarptı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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