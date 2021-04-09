Demirhindi şerbeti nasıl yapılır Ramazan'da susuzluğa çare oluyor!

Göz sağlığı ve içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle belli ve düzenli kullanıldığında vücudu temizleyici özelliği ile de cilde iyi geldiğini belirten Kümeli, Demirhindinin hemoroit tedavisinde de etkili olduğunu kaydediyor. Kaynatılarak suyunun düzenli olarak içirilmesiyle çocukların parazit düşürmesine de yardımcı olduğunu ifade eden Kümeli’den, Ramazan için kolay yapımı ile hem iftarda, hem de sahurda tüketilebilecek Demirhindi Şerbeti tarifi…