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Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs usta bir oyuncuyu daha bünyesine kattı. Demir Karahan, dizide "Efsane" lakaplı bir Teşkilat görevlisini canlandıracak.

Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

TRT ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyiciye kendisini kısa sürede sevdiren dönem yapımlarından biri. Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.

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Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

Diziye transfer olan Demir Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. 

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Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

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Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği"Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

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