Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna katıldı

TRT ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyiciye kendisini kısa sürede sevdiren dönem yapımlarından biri. Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.