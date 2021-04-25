Demir eksikliği neden olur ne iyi gelir?

Demir eksikliğine karşı ıspanak!

Kadınların erkeklere göre demir ihtiyacı daha fazladır. 19-50 yaş arası erkeklerde günlük demir ihtiyacı ortalama 8 mg. iken kadınlarda 18 mg’dır. Bunun yanında kadınların gebelik ve emzirme döneminde bu oran 27 miligramdan 100 miligrama kadar çıkabilmektedir. Kırmızı et demir açısından zengin bir besindir ancak sanıldığının aksine kansızlığı gidermek için tek çare et tüketmek değildir. 75 gram kadar organik dana ciğeri günlük ihtiyacın yaklaşık %23’ünü karşılarken,1 bardak pişmiş ıspanak günlük demir ihtiyacının %35’ini karşılayabilmektedir.