Demir eksikliği neden olur ne iyi gelir?
Demir eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen kansızlık dünya nüfusunun yüzde 35'ini etkiliyor. Demir eksikliğinde bazı besinlere tüketerek önlem alabilirsiniz.
Demir eksikliği; genellikle beslenme kaynaklı yeterli miktarda demir alınamaması veya gastrit, ülser, hemoroit ilişkili kanama sonucu oluşuyor. Demir eksikliğinin yarattığı kansızlık, yorgunluk hayatı çekilmez bir hale getiriyor.
Demir eksikliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
-Yorgunluk, halsizlik
-Merdiven çıkma, hızlı, yürüyüş gibi efor isteyen hareketler sırasında çabuk yorulma, çarpıntı, nefes nefese kalma
-Soğuğa karşı duyarlılık
-Ağız kenarlarında çatlaklar, sık tekrarlayan ağız içi aftlar, dilde düzleşme-ağrı
-Soluk kuru cilt
-Tırnaklarda düzleşme, kırılma
-Saç dökülmesi, kırılması, matlaşması
-Uyku kalitesi bozukluk
-Dikkat eksikliği, zihinsel performansta düşüş
-Depresif duygu durumu
-Buz, toprak yeme isteği belirtileri demir eksikliği ve kansızlık ile ilgili olabilir.
Demir eksikliğine karşı ıspanak!
Kadınların erkeklere göre demir ihtiyacı daha fazladır. 19-50 yaş arası erkeklerde günlük demir ihtiyacı ortalama 8 mg. iken kadınlarda 18 mg’dır. Bunun yanında kadınların gebelik ve emzirme döneminde bu oran 27 miligramdan 100 miligrama kadar çıkabilmektedir. Kırmızı et demir açısından zengin bir besindir ancak sanıldığının aksine kansızlığı gidermek için tek çare et tüketmek değildir. 75 gram kadar organik dana ciğeri günlük ihtiyacın yaklaşık %23’ünü karşılarken,1 bardak pişmiş ıspanak günlük demir ihtiyacının %35’ini karşılayabilmektedir.
Demir kaynağı atıştırmalıklar
Sağlıklı atıştırmalıklar iyi birer demir kaynağı olabilir. Türkiye’de bol miktarda bulunan organik kuru üzüm ve Antep fıstığı günlük demir ihtiyacının büyük bir kısmını giderebilir. Yarım bardak kuru üzüm ve 50 gram Antep fıstığı ile günlük demir ihtiyacının %25’i alınabilmektedir. Daha tatlı bir seçenek tercih edenler için bitter çikolata iyi bir alternatif olabilir. 25 gram bitter çikolatanın içinde günlük ihtiyacın %20’sini karşılayan demir bulunmaktadır.