Demir deposu ısırgandan yaptılar! Eşi benzeri yok yiyen tadına bayıldı
Kan şekerini dengeleme, ödem attırma gibi sayısız özellikleri ile bilinen ısırgan otu elleri yakıcılığı ile bilinir. Samsun'da tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma ve şekerleme ürettiler. Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nde menüye giren ısırganlı dondurmayı yiyenler tadına bayıldı.
Atakum ilçesinde dondurma işletmecisi, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma ve şekerleme üreterek satışa sundu. Dondurma işletmesinin sahiplerinden Orhan Aydoğan, AA muhabirine, 3 yıldır dondurmacılık yaptığını söyledi.
Doğal, katkısız, sağlıklı diyabetik dondurmalar yaptığını belirten Aydoğan, ısırgan otlu dondurmayı da Samsun Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında ürettiğini dile getirdi.Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda ısırgan otlu dondurma ve şekerlemenin ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, "Birkaç ot denedik ama en güzeli olan ısırgan otunda karar kıldık. Isırgan otu, çorbası ve yemekleri bakımından çok tüketilen bir ürün. Bunu dondurmayla birleştirmeye karar verdik." dedi.
Denemeleri sonucunda ısırgan otlu dondurma üretmeyi başardıklarını ve güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydoğan, "Isırgan otunu doğadan topladık. Sonra işlemlerden geçirerek dondurmayla birleştirdik. İnsanlara 'ısırganlı dondurma' denildiğinde şaşırıyorlar çünkü ısırgan otu normalde elimizi yakıyor, insanların anıları kötüdür bununla. Biz, onu çok güzel bir dondurmaya dönüştürdük. İnsanlar tattıklarında çok beğendi." diye konuştu.
Aydoğan, ısırgan otlu dondurmanın analizi konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. "Isırgan otunun demir oranı yüksek." diyen Aydoğan, şunları kaydetti: