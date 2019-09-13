Demi Moore'un 15 yaşındaki tecavüz itirafı olay oldu
Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı Inside Out adlı kitabında, 15 yaşındayken başından geçen tecavüz olayını, meslektaşı Ashton Kutcher ile evliyken nasıl bebeğini kaybettiğini, alkol ve uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
Demi Moore, Inside Out adlı yeni kitabında hayatına ve eski eşi Ashton Kutcher ile ilişkisine dair detayları ilk kez anlattı. 56 yaşındaki oyuncu, henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etti.
Kitabı 24 Eylül’de piyasaya çıkacak olan Moore, 2000’li yıllarda kendisinden 15 yaş küçük Kutcher ile olan ilişkisiyle gündemdeydi. ABD’li oyuncu, 42 yaşındayken, Kutcher ile birlikte, adını Chaplin Ray koymayı planladıkları bir kız bebeğe hamile olduğunu, ancak altı aylıkken bebeğini düşürdüğünü açıkladı.
Uyuşturucu itirafı
The New York Times, kitaptaki bilgilerden yola çıkarak Moore’un bebeğini kaybettikten sonra kendini alkole verdiğini, bağımlılık derecesinde ağrı kesici kullanmaya başladığını belirtti. Ayrıca o dönemde ünlü oyuncunun uyuşturucu madde kullandığı da ortaya çıktı.
Kitabında, tekrar çocuk yapmayı denediklerini söyleyen Moore, kısırlık tedavisi görse de hamile kalamadığını belirtti. Aynı dönemde Moore, Kutcher’ın kendisini aldattığını da öğrendi.