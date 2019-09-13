Demi Moore'un 15 yaşındaki tecavüz itirafı olay oldu

Kitabı 24 Eylül’de piyasaya çıkacak olan Moore, 2000’li yıllarda kendisinden 15 yaş küçük Kutcher ile olan ilişkisiyle gündemdeydi. ABD’li oyuncu, 42 yaşındayken, Kutcher ile birlikte, adını Chaplin Ray koymayı planladıkları bir kız bebeğe hamile olduğunu, ancak altı aylıkken bebeğini düşürdüğünü açıkladı.