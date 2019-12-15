Demet ve Cenk'ten mutlu aile pozları
Eski manken Demet Şener eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte Londra'ya gittiler. Şener ve Küpeli sosyal medya hesaplarından mutlu aile fotoğraflarını patlaştı.
İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile dünyaevine giren Demet Şener, eşi ve çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti. Çift mutlu evliliklerini sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyorlar.
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İkili, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor. Şener, eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer ile çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Yeni yılı Londra'da karşılamaya hazırlanan çiftin mutlu aile pozu kısa sürede 21 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
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Şener, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte yer alan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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