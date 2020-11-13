Demet ve Alişan'ın canlı yayınından sonra Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Mustafa Topaloğlu'ndan gelen haber herkesi korkuttu. Topaloğlu, canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu. Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi.
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Apar topar hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bilgi gelmedi. Topaloğlu Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Mustafa Topaloğlu: 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır.
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Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.
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