Demet Şener'den olay açıklama! Takıntısı bakın neymiş
Eski Türkiye Güzeli ve ünlü manken Demet Şener, katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi açıklamayla magazin gündemine oturdu. Şener’in günlük yaşamında asla esnemediği sıra dışı bir alışkanlığı, sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
Zarafeti, düzenli yaşam tarzı ve titizliğiyle tanınan Demet Şener, bugüne kadar pek bilinmeyen bu detayını ilk kez anlattı. Temizlik ve düzen konusunda oldukça hassas olduğunu dile getiren ünlü isim, özellikle tuvalet kağıdı kullanımıyla ilgili katı bir kuralı olduğunu söyledi.
Şener, bu konudaki takıntısını esprili bir dille şöyle ifade etti:“Bana göre tuvalet kağıdının ucu mutlaka önde olmalı. Asla arkaya doğru sarkmamalı. Bu konu benim için gerçekten çok önemli. Misafirliğe gittiğim bir yerde bile ters duruyorsa kendimi tutamam, mutlaka düzeltirim.”
Ünlü mankenin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Demet Şener’e hak verdiğini dile getirdi. Takipçilerinin bir kısmı bu durumu mükemmeliyetçilik olarak yorumlarken, pek çok kişi de benzer alışkanlıklara sahip olduğunu itiraf etti.
Demet Şener’in doğal ve içten açıklaması, magazin dünyasında hem gülümsetti hem de uzun süre konuşulacak bir detay haline geldi.