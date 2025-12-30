Demet Şener'den olay açıklama! Takıntısı bakın neymiş

Zarafeti, düzenli yaşam tarzı ve titizliğiyle tanınan Demet Şener, bugüne kadar pek bilinmeyen bu detayını ilk kez anlattı. Temizlik ve düzen konusunda oldukça hassas olduğunu dile getiren ünlü isim, özellikle tuvalet kağıdı kullanımıyla ilgili katı bir kuralı olduğunu söyledi.