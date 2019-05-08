Demet Şener'den İbrahim Kutluay'ı kızdıran hamle

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran İbrahim Kutluay, hakkında Demet Şener'in başlattığı icra takibinin durdurulmasını istedi. İbrahim Kutluay dilekçesinde Demet Şener ile boşanmalarının kesinleştiğini ve mahkemenin iki çocuğuna 16 bin 250'şer TL aylık nafaka ödenmesine karar verdiğini belirtti.