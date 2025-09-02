Demet Şener ve Tolga Arman'dan kötü haber! 4 Yıllık aşk sona erdi...

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı. Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.