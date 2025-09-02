Demet Şener ve Tolga Arman'dan kötü haber! 4 Yıllık aşk sona erdi...

BIST 11.275
Dört yıldır aşk yaşayan 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman ayrılık kararı aldı.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı. Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. 

4 yıldır birlikte olan çiftten sevenlerini üzen haber geldi. Demet Şener ile Tolga Arman birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı. 

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şener, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi.

İkili geçen hafta Bodrum'da tatil yapmıştı.

