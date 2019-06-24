Demet Şener ve Cenk Küpeli aniden evlendi! Ailesi düğüne katılmadı!
Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli apar topar evlenince hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Küpeli, canlı yayına bağlanarak açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Demet Şener ve Cenk Küpeli, ani bir şekilde evlilik kararı alarak önceki gün nikah masasına oturmuşlardı. Yakın dostların katıldığı nikah töreniyle evlenen Küpeli'nin ailesi törenine katılmadı. Kısa sürede nikah masasına oturduğu için de Şener'in hamile olduğu iddia edildi. Cenk Küpeli, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm iddialara cevap verdi.
Cenk Küpeli'nin ailesi düğüne neden katılmadı?
Cenk Küpeli, anne ve babasının Demet Şener'i istemediği hatta annesinin sinir krizi geçirdiği için nikaha katılmadığı iddiasına şöyle cevap verdi: "Nikahımızın duyurulması çok geç oldu herkese 3 gün kala önce açıkladık. Bu yüzden ailemizden herkes katılamadı. Kimsenin Demet'i istememe gibi bir düşüncesi yok. Demet bizim en kıymetlimiz.
Biz Anadolu ailesiyiz, annem ve babama da 3 gün önce söylediğimiz için ailemde katılamadı. Altında başka bir olay aranmasın. Biz Ankaralıyız ailem de Ankaralı. Mesafelerden dolayı gelemediler. Ailemizle hiçbir sorunumuz yok. Annemin sinir krizi geçirerek Demet'i istememesi gibi bir şey yok. Bunu nereden duydunuz bilmiyorum."
Neden apar topar evlendiler?
Küpeli, apar topar evlilik kararı almasıyla ilgili de "Nikah kesinlikle benim isteğim üzerine oldu. Demet bu sürecin biraz daha yavaş olmasını istedi ancak ben bir an önce karım olmasını istediği için nikahın kıyılmasını istedim." dedi.