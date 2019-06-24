Demet Şener ve Cenk Küpeli aniden evlendi! Ailesi düğüne katılmadı!

Biz Anadolu ailesiyiz, annem ve babama da 3 gün önce söylediğimiz için ailemde katılamadı. Altında başka bir olay aranmasın. Biz Ankaralıyız ailem de Ankaralı. Mesafelerden dolayı gelemediler. Ailemizle hiçbir sorunumuz yok. Annemin sinir krizi geçirerek Demet'i istememesi gibi bir şey yok. Bunu nereden duydunuz bilmiyorum."