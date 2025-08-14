Demet Şener tatilde görüntülendi! Fit görünümü hayran bıraktı

"HER GÜN BİR SAAT SPOR YAPIYORUM"

İki çocuk annesi Demet Şener daha önce yaptığı açıklamada "Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu. Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum. Hamur işlerini tercih etmiyorum. Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım. 10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Aç gezmiyorum. Her gün mutlaka bir saat spor yapıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum" demişti.