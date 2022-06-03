Demet Şener öpüşme resmini duvarın baş köşesine astı olanlar oldu!
Geçtiğimiz yıl Cenk Küpeli'nden boşanan eski manken Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile öpüşme pozunu evinin duvarına astı. Aşkını Instagram'dan paylaşım yaparak duyuran güzel manken sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Geçtiğimiz yıl Cenk Küpeli'den boşanan ve şimdilerde yeni sevgilisi Tolga Arman ile magazin gündemine sık sık gelen eski manken Demet Şener, sevgilisiyle çok konuşulacak anlarını ölümsüzleştirdi.
Şener, evinin duvarına astığı resimle Instagram'da öpüşme pozlarının olduğu bir paylaşım yaptı.
Paylaşımına, "Evim evim güzel evim, kendime çiçek aldım🌷evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler☺️siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için🤩" notunu düştü.
Paylaşıma "Çocuklu bir annenin bunu yapması saygısızca, hiç örnek değil" şeklinde olumsuz yorumlar yapıldı.