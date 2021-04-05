Demet Şener 'İnanılmaz ağrılarla gittim' deyip anlattı: Sana acil kamerayla...
43 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Demet Şener yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
Demet Şener, önceki gün Bebek'te diyetisyeni ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Şener geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla ilgili konuştu.
Demet Şener, "Spor yapıp, sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz." dedi.
Sağlık beslendiğini belirten Şener " Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" açıklamasında bulundu.
43 yaşındaki eski manken, "Detoks değil, bağışıklık sistemi için ve yoğun zamanlarda sebze ve meyve çok tüketemediğim anlarda vitaminimi alıyorum” şeklinde konuştu.