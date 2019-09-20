Demet Şener hamile olduğu iddialarını canlı yayında yanıtladı...

Kutluay'dan boşanan eski mankenin yeniden evlenmesini engelleyen 300 gün şartı ortadan kalkınca iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuşlardı. İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın baba Küpeli'ye 'Ben yandım oğlun yanmasın' dediği iddia edilmişti. Aniden evlenen çift hakkında Şener'in hamile olduğuna dair iddiaların yanı sıra düğüne Cenk Küpeli'nin ailesi katılmayınca istenmeyen gelin iddiaları da ortaya çıkmıştı. Bu iddialar üzerine Küpeli, bir televizyon programına katılarak bu iddiaları yalanlamıştı.