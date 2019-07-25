Demet Şener depresyona girince kendini kuaföre kapattı
Bir süredir sorunlar yaşayan Demet Şener şu sıralarda zor günler geçiriyor. Kuaför çıkışında görüntülenen eski manken gazetecileri karşısında görünce küplere bindi.
Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz aylarda 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay ile boşanmışlardı. Şener, eşinin yabancı uyruklu bir kadınla kendisini aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.
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2016 Ekim ayında açılan boşanma davası 15 ay sürmüş taraflar arasında çekişmeli olarak görülen olayda mahkeme, çiftin boşanmasına karar vermişti.
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Çiftin boşanma davası yaklaşık 40 dakika sürmüştü. İbrahim Kutluay, duruşmadan çıktıktan sonra sorulan sorular üzerine “Evet boşandık” demişti. Demet Şener ise açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
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Kutluay'dan boşanan eski mankenin yeniden evlenmesini engelleyen 300 gün şartı ortadan kalkınca iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuşlardı.
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