Demet Şener Cenk Küpeli'den bebek sürprizi! 3. kez anne olmaya hazırlanıyor
Basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile evlendi. İki çocuğu olan Şener'in 3. çocuğuna hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile süren 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kendisinden 8 yaş küçük iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren Demet Şener hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.
2019 yılının Haziran ayında Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'in evliliklerinin birinci yılını kutlarken sevenlerine de bir sürpriz kararlarını duyurdukları öğrenildi.
İbrahim Kutluay ile evliliğinden 13 yaşında İrem ve 11 yaşında Ömer adında iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener üçüncü kez anne olmak istediğini ve eşinin iyi bir baba olacağından şüphesi olmadığını da açıklamalarına ekledi.
"Babası bu evliliği desteklememişti": İş insanı Cenk Küpeli'nin babası kısa bir zaman önce Demet Şener'in oğullarını ellerinden aldıklarını söylemişti. Küpeli'nin ailesi bu evliliği desteklememişlerdi.