Demet Şener Cenk Küpeli'den bebek sürprizi! 3. kez anne olmaya hazırlanıyor

İbrahim Kutluay ile evliliğinden 13 yaşında İrem ve 11 yaşında Ömer adında iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener üçüncü kez anne olmak istediğini ve eşinin iyi bir baba olacağından şüphesi olmadığını da açıklamalarına ekledi.