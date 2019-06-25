Demet Şener Cenk Küpeli hakkında iddalar durulmuyor! İbrahim Kutluay babasını aramış
İbrahim Kutluay'dan boşanarak 3 gün önce Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.
Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan ayrılmasının ardından Cenk Küpeli ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şener'in yeniden evlenmesiyle ilgili yasal engel ortadan kalkmış ve Demet Şener, Cenk Küpeli ile 3 gün önce Kuruçeşme'de evlenmişti.
Aniden evlenen çift hakkında Şener'in hamile olduğuna dair iddiaların yanı sıra düğüne Cenk Küpeli'nin ailesi katılmayınca istenmeyen gelin iddiaları da ortaya çıkmıştı. Bu iddialar üzerine Küpeli, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak bu iddiaları yalanlamıştı.
Ortaya atılan yeni iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.
İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın baba Küpeli'ye 'Ben yandım oğlun yanmasın' dediği de iddialar arasında.