Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi
Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı şarkısını izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu.
Bir döneme damgasını vuran ünlü pop şarkıcısı Demet Sağıroğlu, yıldızının parlamasına sebep olan ''Arnavut Kaldırımı'' adlı ünlü şarkısını O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'yı şikayet etti.
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.
Defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti: Demet Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Acun Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti.
Tazminat talep etti: Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti.