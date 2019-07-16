Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi

Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı şarkısını izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu.

Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi - Sayfa 1

Bir döneme damgasını vuran ünlü pop şarkıcısı Demet Sağıroğlu, yıldızının parlamasına sebep olan ''Arnavut Kaldırımı'' adlı ünlü şarkısını O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'yı şikayet etti.

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Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi - Sayfa 2

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.

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Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi - Sayfa 3

Defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti: Demet Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Acun Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti.

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Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi - Sayfa 4

Tazminat talep etti: Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. 

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