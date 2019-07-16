Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya büyük darbe! TV8 yetkilisi suçlamayı kabul etmedi

Bir döneme damgasını vuran ünlü pop şarkıcısı Demet Sağıroğlu, yıldızının parlamasına sebep olan ''Arnavut Kaldırımı'' adlı ünlü şarkısını O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'yı şikayet etti.