Demet Sağıroğlu koronavirüs hastalığını yendi Twitter'dan böyle duyurdu
Geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Demet Sağıroğlu, koronavirüs hastalığını atlattığını Twitter'dan açıkladı.
Uzun bir süredir Amerika'da yaşayan ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz hafta dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandığını açıkladı. 53 yaşındaki şarkıcı, bir süredir tedavi görüyordu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi.
Sağıroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi.
Öte yandan Demet Sağıroğlu, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. Maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationları, (uygulamaları) her şeyi siler oldu, WhatsApp da dahil.''
''Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum.''