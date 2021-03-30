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Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Oğuzhan Koç'la olan aşkıyla konuşulan Demet Özdemir, geçen sene gittiği tekne tatilinden bir fotoğrafını paylaşarak yaza özlemini dile getirdi.

Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Demet Özdemir, sık sık günlük hayatından kareleri sevenleriyle paylaşıyor. Yeni bir paylaşımda bulunan Özdemir, bu kez yaz mevsime duyduğu özlemi ifade etti.

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Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz yıl tekne tatiline çıkan ünlü oyuncu, çekildiği bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Demet Özdemir'in fotoğrafı, takipçilerinden ilgi görmeyi başardı.

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Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Öte yandan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç birlikteliği doludizgin sürüyor. Aşklarını sosyal medyaya taşıyarak, kural bozan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe çıkmıştı. 

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Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, sevgilisi ile karelerini paylaşmaktan geri durmuyor.

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