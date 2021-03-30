Demet Özdemir'in yaz özlemi tekne pozunu paylaştı!
Oğuzhan Koç'la olan aşkıyla konuşulan Demet Özdemir, geçen sene gittiği tekne tatilinden bir fotoğrafını paylaşarak yaza özlemini dile getirdi.
Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Demet Özdemir, sık sık günlük hayatından kareleri sevenleriyle paylaşıyor. Yeni bir paylaşımda bulunan Özdemir, bu kez yaz mevsime duyduğu özlemi ifade etti.
Geçtiğimiz yıl tekne tatiline çıkan ünlü oyuncu, çekildiği bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Demet Özdemir'in fotoğrafı, takipçilerinden ilgi görmeyi başardı.
Öte yandan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç birlikteliği doludizgin sürüyor. Aşklarını sosyal medyaya taşıyarak, kural bozan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe çıkmıştı.
Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, sevgilisi ile karelerini paylaşmaktan geri durmuyor.