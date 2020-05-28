Demet Özdemir'in son paylaşımı olay! TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de oynuyor
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8 ekranlarının tek dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in başrol oyuncusu Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla beğenileri topluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle Tv8 ekranlarının tek dizisi olan, İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldıkları Doğduğun Ev Kaderindir de uzun bir süredir yayımlanamıyor. Dizinin oyuncuları da herkes gibi kendilerini evlerinde gönüllü karantina altına aldı.
Durum böyle olunca da sosyal medya imdatlarına yetişti. Birçok oyuncu hayranlarından uzak kalmamak için sosyal medya hesaplarındaki aktifliklerini daha da arttırdı. Demet Özdemir de korona günlerinde Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isim oldu.
Demet Özdemir geçtiğimiz gün de yeni bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncunun yüklediği maskeli fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Oyuncu Sevinç Erbulak da Demet Özdemir'in fotoğrafının altına yorum bıraktı. Erbulak, "Yanıyor buralar yanıyor... Dünyanın güzelliği gibisin" diye yazdı.