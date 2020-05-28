Demet Özdemir'in son paylaşımı olay! TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de oynuyor

Durum böyle olunca da sosyal medya imdatlarına yetişti. Birçok oyuncu hayranlarından uzak kalmamak için sosyal medya hesaplarındaki aktifliklerini daha da arttırdı. Demet Özdemir de korona günlerinde Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isim oldu.