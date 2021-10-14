Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyaya 'tövbeler olsun' dedirtti! Eski hali bambaşka
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yıllar önceki estetiksiz halleri sosyal medyada 'yok artık' dedirtti. Güzel oyuncu ise yüzünde herhangi bir işlem olduğunu kabul etmezken, yüz yogasıyla genç kaldığını iddia ettti.
Sevgilisi şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikte tatile çıkan oyuncu Demet Özdemir, çok uzaklardan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir ve ardından Aşk Taktikleri isimli yapımla bir anda zirveye tırmanan güzel oyuncunun estetiksiz hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu Demet Özdemir ise güzelliğini yüz yogasıyla koruduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı seksi paylaşımlarla yürek hoplatan Demet Özdemir meğer evrim geçirmiş. Geçtiğimiz yıllarda çene estetiği yaptırdığı iddialarına çok sert tepki gösteren ve Op. Dr. Alp Aslan isimli doktoru tanımadığını söyleyen oyuncu, hukuki bir süreç başlatmıştı.
"Yüzümde ne estetik ne botoks var"
Kusursuz fiziğiyle gündeme gelen Demet Özdemir'in yıldızı bilindiği gibi Erkenci Kuş isimli dizi ile parlamıştı. O günlerde "Yüzümde ne estetik ne botoks var" diyen güzel oyuncu skandall değişimini saklamıştı. Meğer 2010 yılında bir dansçıyken çektirdiği fotoğrafları gün yüzüne çıkan Demet Özdemir görenleri şaşkınlığa uğrattı.
Oyuncunun takipçileri, gördükleri karşısında birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Kimileri bunun bir photoshop düzmecesi olduğunu dile getirdi kimileri ise bambaşka biri olduğunu söyleyerek beğenilerini dile getirdi.