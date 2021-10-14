Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyaya 'tövbeler olsun' dedirtti! Eski hali bambaşka

"Yüzümde ne estetik ne botoks var"

Kusursuz fiziğiyle gündeme gelen Demet Özdemir'in yıldızı bilindiği gibi Erkenci Kuş isimli dizi ile parlamıştı. O günlerde "Yüzümde ne estetik ne botoks var" diyen güzel oyuncu skandall değişimini saklamıştı. Meğer 2010 yılında bir dansçıyken çektirdiği fotoğrafları gün yüzüne çıkan Demet Özdemir görenleri şaşkınlığa uğrattı.