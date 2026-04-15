Demet Özdemir'den yaza özlem! "Az kaldı, hissediyorum"
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, bu kez rol aldığı diziyle değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güzelliği, enerjisi ve doğal tavrıyla sık sık konuşulan ünlü isim, geçtiğimiz yazdan paylaştığı bir kareyle takipçilerini yeniden etkilemeyi başardı. Fotoğrafa düştüğü “Az kaldı hissediyorum” notu ise kısa sürede dikkat çekti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden yoğun ilgi gören Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.
Oyunculuk performansıyla öne çıkan Özdemir, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil çiziyor.
34 yaşındaki güzel oyuncu, yalnızca ekran başarısıyla değil, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Zaman zaman günlük hayatından, zaman zaman da geçmiş tatillerinden kareler paylaşan Özdemir, bu kez yaz özlemini yansıtan bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı.