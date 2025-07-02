Demet Özdemir'den ses getiren kareler! Renkli pozlarına yorum yağdı...
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Son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü isim, yeni fotoğraflarını paylaştı.
Şimdilerde Eşref Rüya adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Demet Özdemir bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir her yaptığıyla gğndem yaratmaya devam ediyor.
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TATİLDEN KARELER YAYINLADI
Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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