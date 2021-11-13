Demet Özdemir'den estetik iddialarına 'filtreli' pozla yanıt: Fazla kaçırmışım!

''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisiyle yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir'in son günlerde işinden daha çok 'yüzündeki değişim' ile gündemde... Son dönemde yüz hatlarındaki değişim gözden kaçmayan güzel oyuncu Demet Özdemir'in son paylaşımında yüzündeki incelme ve dudaklarındaki dolgunluk dikkatlerden kaçmadı. Israrla estetik yaptırdığı iddialarını reddeden ünlü oyuncu, bu kez esprili bir dille estetik iddialarını reddetti.