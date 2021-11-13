Demet Özdemir'den estetik iddialarına 'filtreli' pozla yanıt: Fazla kaçırmışım!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir son dönemde hakkında çıkan 'estetik' yaptırdığı iddialarına, Instagram'ın abartılı makyaj ve estetik filtreleridnen birini kullanarak 'alaycı' bir yanıt verdi. Özdemir, daha önce de estetik yaptırdığı iddialarını reddetmiş, yüz yogasıyla yüz hatlarının değiştiğini söylemişti.
''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisiyle yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir'in son günlerde işinden daha çok 'yüzündeki değişim' ile gündemde... Son dönemde yüz hatlarındaki değişim gözden kaçmayan güzel oyuncu Demet Özdemir'in son paylaşımında yüzündeki incelme ve dudaklarındaki dolgunluk dikkatlerden kaçmadı. Israrla estetik yaptırdığı iddialarını reddeden ünlü oyuncu, bu kez esprili bir dille estetik iddialarını reddetti.
Yıllar geçtikçe güzelliği artan Demet Özdemir doğallıktan yana olduğunu her seferinde vurgularken, yüzündeki değişimler her geçen gün takipçileri tarafından fark ediliyor. Özellikle çene hattı ve yanaklarında değişiklikler olduğu gözlenen Demet Özdemir, son paylaşımında dudakları ve çenesindeki değişimle de dikkat çekti.
Doğallıktan yana olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yüz yogasına başladığını açıklayan Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından abartılı bir filtre ile yanıt verdi.
"Bugün estetiği fazla kaçırdım"
Filtreli fotoğrafını paylaşan genç oyuncu "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notunu düştü.