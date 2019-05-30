Demet Özdemir Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest kalmasına isyan etti
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir, Zümrüt Apartmanı yazarı ve yayıncısının serbest kalmasına sert tepki gösterdi.
Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının içeriği kamuoyunu ayağa kaldırdı. Kitabında iğrenç satırlarıyla pedofili satırları bulunduran Abdullah Şevki ve bu kitabın yayıncısı Alaattin Topçu gözaltına alındıktan sonra serbest kalınca oyuncu Demet Özdemir de tepkisini gösterdi.
Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Özdemir, "Aklıma ne geliyorsa yazmak istiyorum, küfür etmek istiyorum, isyan etmek istiyorum, lanet okumak istiyorum, sizin gibi şerefsizlerle aynı ülkede yaşadığım için utandığımı bağıra bağıra haykırmak istiyorum. Serbest bırakıldığınıza inanmak istemiyorum" dedi.
Zümrüt Apartmanı kitabına tepkiler çığ gibi büyümüş, ünlü isimler de tepkilerini dile getirmişti.
Göhan Özoğuz, Twitter hesabından, ''Arkadaşlar #PedofiliSuctur korkunç bir hastalıktır. #ZümrütApartmanı kitabında yazanlar bırakın korkunç olmasını ciddi tedavi altına alınıp toplum içine yaşamaları yasak olan insan sınıfına alınmalıdır.Etrafınızda bu tip insanlar gördüğünüzde sorgu sualsiz polise bildirin lütfen!'' diyerek tepkisini göstermişti.
Pınar Altuğ, "Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar! Avaz avaz bağırasım var" demişti.