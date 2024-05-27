Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"
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Oyuncu Demet Özdemir yatağa uzanarak poz verdi. Demet Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü olduğu günden beri özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile popüler olan Demet Özdemir, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti.
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Son paylaşımıyla dikkat çeken Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.
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Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı.
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