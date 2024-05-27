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Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

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Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

Oyuncu Demet Özdemir yatağa uzanarak poz verdi. Demet Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

Ünlü olduğu günden beri özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile popüler olan Demet Özdemir, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti.

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Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

Son paylaşımıyla dikkat çeken Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Demet Özdemir yatakta poz verdi, hayranları o paylaşıma beğeni yağdırdı: "Nefesimiz kesildi"

Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı.

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