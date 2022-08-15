Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un çok merak edilen düğün davetiyesi belli oldu!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in çok beklenen düğünlerine sayılı günler kaldı. Çiftin hazırlıkları devam ederken, merak edilen düğün davetiyeleri de belli oldu ve ortaya çıktı. Bakın Koç ve Özdemir'in düğün davetiyesi nasıl...