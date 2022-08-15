Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un çok merak edilen düğün davetiyesi belli oldu!
Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, 26 ağustosta evlenmek için hazırlıklarına devam ediyorlar. Çiftin çok merak edilen düğün davetiyesi ise belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan o davetiye bakın nasıl...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in çok beklenen düğünlerine sayılı günler kaldı. Çiftin hazırlıkları devam ederken, merak edilen düğün davetiyeleri de belli oldu ve ortaya çıktı. Bakın Koç ve Özdemir'in düğün davetiyesi nasıl...
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturuyor.
26 Ağustos'ta İstanbul'da evlenecek olan çiftin davetiyesi de ortaya çıktı.
Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak.