Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı sebep annesi mi? İşte ayrılığın perde arkası
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve O Ses Türkiye jürisi şarkıcı Oğuzhan Koç ayrıldı. Ayrılık haberi çiftin hayranlarını üzüntüye boğarken, ayrılık sebebine dair Demet Özdemir'in 'annesi'yle ilgilenmesi gereken bir süreç geçirmesi gerektiği için böyle bir karar almak zorunda kaldığı söylentisi yayıldı.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Her fırsatta birbirilerine olan sevgilerini belli eden çift ayrılık haberlerini doğruladı. 2021’i Çeşme’de Oğuzhan Koç’la karşılayan ve ilişkileri ortaya çıkınca magazin muhabirlerine “Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” diye espri yapan güzel oyuncu Demet Özdemir, 2022'ye sayılı günler kala sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrılmasıyla dikkat çekerken, çiftin sosyal medyadaki hayranları ayrılık nedenini merak etti. En son baş başa Paris'e giden ünlü çiftin ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı.
Magazin gündeminden aşkları ve mutlu birliktelikleri ile sürekli göz önünde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ilişkisi bitti. Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen iki ünlü isim, iddiaya göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.
“Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok”
Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyan çiftin yakın çevrelerine, “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok” dediği öğrenildi.
Demet Özdemir, annesi Ayşen Şener’in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç’a iletti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.