Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı sebep annesi mi? İşte ayrılığın perde arkası

Magazin gündeminden aşkları ve mutlu birliktelikleri ile sürekli göz önünde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ilişkisi bitti. Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen iki ünlü isim, iddiaya göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.