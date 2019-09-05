Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu yan yana geldi! Kaan Yıldırım sorusu çıldırttı
Demet Özdemir, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile yan yana geldi, gergin anlar yaşandı.
Oğuzhan Koç'un Harbiye konserine giden Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu yan yana gelince gergin anlar yaşandı. Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, Yıldırım'ın eski Ezgi Eyüpoğlu ile HArbiye Açıkhava'da pişti oldu.
Gece boyunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken Kaan Yıldırım’la yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu’nun arasında sadece bir kişinin oturması gergin anlara neden oldu.
Konserde muhabirlerin sorularına kısa yanıtlar veren Demet Özdemir, ‘Kaan Yıldırım’la aşk yaşıyor musunuz?’ sorusuna ise çok sinirlendi.
Hemen yanında Ezgi Eyüboğlu’nun oturduğunu bilen Özdemir; ''Daha önce de söyledim, öyle bir şey yok. Böyle bir yerde böyle konuları konuşmayalım'' sözleriyle tepki gösterdi. Özdemir’in gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.