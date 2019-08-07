Demet Özdemir ve Can Yaman'dan barışma sinyali! Birbirlerine övgü yağdırdılar

Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel’e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur’a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer’e Engin’e Ercan’a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine , harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize (tabi ekiplerine de), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit’i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak’a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma(mesela Anıl Çelik’e, Ceycey’i hangimiz özlemeyeceğiz ki), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut’a çok teşekkür ederim..