Demet Özdemir ve Can Yaman'dan barışma sinyali! Birbirlerine övgü yağdırdılar
Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş, 51. bölümüyle ekranlara veda ederken dizinin başrolü Can Yaman'dan veda notu geldi. Yaman'ın veda paylaşımında aralarında soğuk rüzgarların estiği söylenen Demet Özdemir ayrıntısı dikkat çekti. Demet Özdemir'den ise ''İyi ki Can Yaman'' yorumu geldi.
Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş, dün yayımlanan 51. bölümüyle ekranlara veda etti. Fenomen dizinin final bölümü öncesinde başrol Can Yaman'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı veda paylaşımı ise Demet Özdemir ayrıntısıyla olay oldu.
Erkenci Kuş'un dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan ikili Demet Özdemir ve Can Yaman'ın aralarında soğuk rüzgarların estiği hatta dizinin planlanan zamanından daha erken final yapmasına neden olacak kadar aralarının bozuk olduğu söyleniyordu. Sette zorunda olmadıkça bir araya gelmekten kaçındıkları iddia edilen ikiliden Yaman'ın dikkat çeken veda notu ise şu şekildeydi:
''#ErkenciKuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren , katıldığı her oylamayı altüst edip “bela” olan:) , ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu.. Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim @1demetozdemir e çok teşekkür ederim.
Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel’e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur’a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer’e Engin’e Ercan’a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine , harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize (tabi ekiplerine de), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit’i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak’a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma(mesela Anıl Çelik’e, Ceycey’i hangimiz özlemeyeceğiz ki), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut’a çok teşekkür ederim..