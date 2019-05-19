Demet Özdemir ve Can Yaman ayrılık iddialarına yanıt!

Her seferinde aşk yaşadıkları iddia edilen ancak bu iddiayı reddeden çiftin, bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilerek bu ayrılığın dizi setine de yansıdığı öne sürülmüştü.