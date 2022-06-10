Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy, 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan özel platformda birlikte rol alacaklar! Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un ise kaleme aldığı şimdiden çok ses getiren dizinin ilk kareleri seyirciyle buluştu!