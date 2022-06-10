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Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy, 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan özel platformda birlikte rol alacaklar! Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un ise kaleme aldığı şimdiden çok ses getiren dizinin ilk kareleri seyirciyle buluştu!

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy, 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan özel platformda birlikte rol alacaklar! Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un ise kaleme aldığı şimdiden çok ses getiren dizinin ilk kareleri seyirciyle buluştu!

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Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi.. 

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus için heyecanlı bekleyiş sürerken platform, yeni yerli orijinal dizisini açıkladı. 

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Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

"Dünyayla Benim Aramda" Disney Plus'ta

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu Disney Plus geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde buluştu! İlk kareler olay oldu!

Filmin zengin oyuncu kadrosu

Heyecanla beklenen projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

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