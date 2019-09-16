Demet Özdemir Tv8 bombası patlıyor Erkenci Kuş'un ardından yeni projesi olay
Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından 'Evim' dizisinde başrol oynayacağı konuşulan Demet Özdemir'in ekranlara geleceği yeni kanalı kısa süre içerisinde belli olacak.
İlk olarak 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı dizide karşımıza çıkan, ardından ise Çilek Kokusu, No:309 ve Erkenci Kuş adlı dizilerle yıldızını parlatan Demet Özdemir'in yeni projesi netleşmeye başlıyor. Aldığı onlarca reklam tekliflerinin yanı sıra genç oyuncunun 'Evim' dizisiyle anlaştığı söyleniyor.
OGMedya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Demet Özdemir'in adının geçtiği iddialı dizi Evim için kanal arayışları bile başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi, tv8 ile görüşüyor. Öte yandan Çağrı Bayrak'ın yöneteceği diziyi başarılı kalem Eylem Canpolat yazıyor.
Peki Demet Özdemir kimdir?
Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’nde bir kasabada doğmuştur. Bir ablası ve bir abisi vardır. Ablası çalışıp onu kolejde okutmuştur.
Şarkıcı Bengü’nün dans kadrosuna girdi, 1,5 yıl orada dans etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Akşam lisesine devam ederek mezun oldu. Bengü’den ayrıldıktan sonra 2012 - 2013 yıllarında, bir süre Efes Kızları ile dans etti.