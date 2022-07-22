Demet Özdemir sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı ağızları açık bıraktı
Son olarak rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz aylarda sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı. Yaz sonuna doğru dünya evine girmeyi planlayan çift düğün hazırlıklarına başladı. Müstakbel eşine milyonluk hediye alan güzel yıldız Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçti. Çıtayı çok yükselten Özdemir'e Oğuzhan Koç'un ne alacağı ise şimdiden merak konusu oldu...
Dizi oyunculuğunun yanı sıra beyaz perdede rol aldığı filmlerdeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Demet Özdemir uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteydi. Çift geçtiğimiz aylarda aile arasında isteme töreni gerçekleştirmiş, sonrasında nişan yapmıştı. Yaz ayının son haftasında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, düğün hediyelerine şimdiden başladı. Sevgilisi için çıtayı yükselten Özdemir müstakbel eşine Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçti.
Başarılı bir kariyere sahip olan Demet Özdemir, uzun süredir şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.
Yaz ayının son haftalarında nikah masasına oturmayı planlayan çiftten Demet Özdemir düğün hediyesi için kesenin ağzını açtı.
Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.