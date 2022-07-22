Demet Özdemir sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Hediyesinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Dizi oyunculuğunun yanı sıra beyaz perdede rol aldığı filmlerdeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Demet Özdemir uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteydi. Çift geçtiğimiz aylarda aile arasında isteme töreni gerçekleştirmiş, sonrasında nişan yapmıştı. Yaz ayının son haftasında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, düğün hediyelerine şimdiden başladı. Sevgilisi için çıtayı yükselten Özdemir müstakbel eşine Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçti.