Demet Özdemir Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü için öfke kustu
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövmesi Demet Özdemir'i de çileden çıkardı. Özdemir, arkadaşının yaşadıklarını anlatıp Ozan Güven'e sitem etti.
Ozan Güven'in uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bulutsuz'un yaşadıklarını sosyal medyadan anlatmasıyla Ozan Güven'e olan isyan daha da arttı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncusu Demet Özdemir de arkadaşı Deniz Bulutsuz için Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Ozan Güven'e ''Bu nasıl insanlık'' siteminde bulundu.
Sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'i hedef alan Demet Özdemir, şunları yazdı:
"Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır.''
''Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz.''