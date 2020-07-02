Demet Özdemir Ozan Güven'e sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü için öfke kustu

Sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'i hedef alan Demet Özdemir, şunları yazdı:

"Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır.''