Demet Özdemir öyle bir gaf yaptı ki dalga konusu oldu TV8 dizisinde oynuyor

Koronavirüs salgını sebebiyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çekimlerine ara verilmesiyle Demet Özdemir de kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biri oldu. Evde vakit geçirdiği anlarda ise hayranlarından ayrı kalmak istemeyen Özdemir, zaman zaman Instagram'dan canlı yayınlar açıyor.