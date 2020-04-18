Demet Özdemir öyle bir gaf yaptı ki dalga konusu oldu TV8 dizisinde oynuyor
TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile beraber rol alan Demet Özdemir, sosyal medyada yaptığı bir gaf sebebiyle fena dalga konusu oldu.
Star Tv ekranlarında Can Yaman ile rol aldığı Erkenci Kuş dizisinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan Demet Özdemir, gafıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Koronavirüs salgını sebebiyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çekimlerine ara verilmesiyle Demet Özdemir de kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biri oldu. Evde vakit geçirdiği anlarda ise hayranlarından ayrı kalmak istemeyen Özdemir, zaman zaman Instagram'dan canlı yayınlar açıyor.
Demet Özdemir, önceki gün de evinden yaptığı canlı yayınla hayranlarıyla bir araya geldi. Sevenlerine film önerilerinde bulunan güzel oyuncu, Parazit filminden etkilendiğini ve filmi çok beğendiğini söyledi.
Demet Özdemir, bu yılki Oscar töreninde 6 ödül birden alan 'Parazit' filmi için "Oscar'a adaydı" dedi. Özdemir'in gafı, sosyal medyada alay konusu oldu.