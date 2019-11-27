Demet Özdemir Oğuzhan Koç yakınlaşması dostluğu bitirdi Yağmur Tanrısevsin sildi

3,5 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıklarının üzerinden çok kısa bir süre geçmesinin ardından Koç, bir mekan çıkışı objektiflere Demet Özdemir ile samimi bir şekilde yakalandı.