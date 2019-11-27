Demet Özdemir Oğuzhan Koç yakınlaşması dostluğu bitirdi Yağmur Tanrısevsin sildi
Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'in yeni ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile yakalanınca dostluğu bitti.
3,5 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıklarının üzerinden çok kısa bir süre geçmesinin ardından Koç, bir mekan çıkışı objektiflere Demet Özdemir ile samimi bir şekilde yakalandı.
Bu yakalanmanın ardından Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu Özdemir, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
İddialara göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.
tv100'de yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.