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Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aşka geldi. Fethiye'de şezlongda öpüşürken kameraların objektifine takıldılar.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Yağmur Tanrısevsin ile arkadaş olmasına rağmen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili, şimdilerde arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la beraber denizin güneşin keyfini çıkarıyor. 

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Geçtiğimiz günlerde Kaş'ta teknede görüntülenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, rotayı Fethiye'ye çevirdi. Beraber tatile çıktıkları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da arkadaşları da eşlik etti.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Grup, Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi. Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

 Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç sevgilisini alarak havuz başına indi. Sabah saatlerinde havuz başına gelen Koç ve Özdemir, romantik anlar yaşadı. 

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