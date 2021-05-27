Demet Özdemir Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken böyle yakalandı balkondan...

Yağmur Tanrısevsin ile arkadaş olmasına rağmen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili, şimdilerde arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la beraber denizin güneşin keyfini çıkarıyor.