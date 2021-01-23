Demet Özdemir Oğuzhan Koç ilişkisi için yazılanlar doğru değil deyip anlattı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile ilişkisine dair gerçekleri sonunda anlattı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisi magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dönemin popüler oyuncularından Özdemir, geçtiğimiz gün Üsküdar'da objektiflere takıldı. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşka dair açıklamalar yaptı.
Demet Özdemir, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan ile iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Oğuzhan Koç'a övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen oyuncu, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum. Zaten bütün şarkıları çok güzel. Son çıkan şarkısı (Hepsi geçiyor) en sevdiğim olabilir." dedi.
Öte yandan Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı aldı.