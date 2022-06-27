Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti nişanlandı! Oğuzhan Koç'un o yorumu sosyal medyaya düştü!
Aşklarını 2021 İzmir Alaçatı’daki bir otelde karşılarken fotoğrafları çekilince itiraf eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti önceki gün ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen törende nişan yüzüklerini takan Koç-Özdemir çiftinin mutlulukları objektiflere yansıdı. Özel günü için iki farklı kıyafet tercih eden Özdemir'in şıklığı dikkat çekti..
2021 yılını İzmir Alaçatı’daki bir otelde karşılarken fotoğrafları basına sızınca Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti aşklarını itiraf etmişti. O paylaşımın ardından açıklama yapan Özdemir "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demiş, o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki gün ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında gerçekleşen törende nişan yüzüklerini taktı. Özel günü için iki farklı kıyafet tercih eden Özdemir'in şıklığı dikkat çekerken, çiftin mutluluğu objektiflere işte böyle yansıdı..
Nişan yüzükleri takıldı
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aile arasında gerçekleşen törenle nişan yüzüklerini taktı
İlk adımı attılar
Oyuncu Demet Özdemir (30) ve şarkıcı Oğuzhan Koç (37), yaklaşık 2 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Ünlü çift, bugün aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı.
Mutlu anları kameraya yansıdı
Evlilik yolunda ilk adımı atan Özdemir ve Koç'un mutlu anları, objektiflere yansıdı.