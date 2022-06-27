Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti nişanlandı! Oğuzhan Koç'un o yorumu sosyal medyaya düştü!

2021 yılını İzmir Alaçatı’daki bir otelde karşılarken fotoğrafları basına sızınca Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti aşklarını itiraf etmişti. O paylaşımın ardından açıklama yapan Özdemir "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demiş, o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki gün ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında gerçekleşen törende nişan yüzüklerini taktı. Özel günü için iki farklı kıyafet tercih eden Özdemir'in şıklığı dikkat çekerken, çiftin mutluluğu objektiflere işte böyle yansıdı..