Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkı ihanetle mi başladı bu iddia ortalığı karıştırdı

Hem Demet Özdemir hem de Oğuzhan Koç son zamanlarında işleriyle değil aşk hayatlarıyla gündemdeler. İkilinin yılbaşını Alaçatı'da beraber geçirdikleri ortaya çıktı ve aşk bombası patladı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bu kez aşkı yalanlamadı hatta itiraf ettiler. Ama Demet Özdemir'in Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrıversin'in yakın arkadaşı olması ortalığı fena karıştırdı.