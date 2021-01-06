Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkı ihanetle mi başladı bu iddia ortalığı karıştırdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koçi aşk yaşadıklarını itiraf ettiler. Fakat bu itiraf ihanet iddialarını da beraberinde getirdi.
Hem Demet Özdemir hem de Oğuzhan Koç son zamanlarında işleriyle değil aşk hayatlarıyla gündemdeler. İkilinin yılbaşını Alaçatı'da beraber geçirdikleri ortaya çıktı ve aşk bombası patladı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bu kez aşkı yalanlamadı hatta itiraf ettiler. Ama Demet Özdemir'in Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrıversin'in yakın arkadaşı olması ortalığı fena karıştırdı.
Oğuzhan Koç, bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda birlikte rol aldığı Zeynep Koçak ile aşk yaşıyordu. Uzun yıllar birlikte olan çift, evlilik kararı aldı ve Bebek'te bir daire tuttu. Ama Koç, o sıralarda Bana Baba De dizisinde rol aldığı Yağmur Tanrısevsin'e gönlünü kaptırdı.
İddialara göre, Zeynep Koçak iş için Fransa Cannes'a gitti. Dönüşte sevgilisinin hareketlerinden şüphelendi. Müstakbel eşinin nikahtan kaçması üzerine tartıştılar ve Yağmur Tanrısevsin aşkı ortaya çıktı.
Ancak Zeynep Koçak, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparak ''Sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Sustukça her gün yeni bir haberle uyanıyorum. Uçsuz bucaksız hayal dünyanız beni gerçekten çok etkiledi'' dedi.