Demet Özdemir linç sonrası açıkladı: Sizin adınıza ben utandım

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen çok sayıda öğrenci ve bir öğretmenin kaybettiği okul saldırılarının yarattığı derin üzüntü sürerken, Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in bir hayranının paylaştığı dans videosunu alıntılaması tartışma konusu oldu. Özdemir, saldırılarla ilgili bir paylaşım yapmadığı için de eleştirilirken, söylenenlere sert sözlerle yanıt verdi.