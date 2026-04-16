Demet Özdemir linç sonrası açıkladı: Sizin adınıza ben utandım
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Türkiye yasa boğulurken, ünlü oyuncu Demet Özdemir’in paylaştığı dans videosu tartışma yarattı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen çok sayıda öğrenci ve bir öğretmenin kaybettiği okul saldırılarının yarattığı derin üzüntü sürerken, Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir’in bir hayranının paylaştığı dans videosunu alıntılaması tartışma konusu oldu. Özdemir, saldırılarla ilgili bir paylaşım yapmadığı için de eleştirilirken, söylenenlere sert sözlerle yanıt verdi.
"ASIL ÖNEMLİ OLAN NE HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşanan trajedi sırasında kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunarak isyan etti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza ben utandım."
"OKUL EN GÜVENLİ SIĞINAK OLMALI"
Sadece tepkisini dile getirmekle kalmayan Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaşanan acının derinliğine dikkat çekti.
Okulların çocuklar için en güvenli yer olması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Okul yuvadır. Bir çocuğun evinden sonraki en güvenli sığınağıdır. Öyle olmalıdır. Çok üzgünüm... Artık kelimem kalmadı" diyerek duygularını paylaştı.
DİZİLER HEDEF TAHTASINA OTURTULDU
Öte yandan okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin, mafyatik vurguların toplumu ve gençleri olumsuz etkilediğini savunarak bu dizilerin kaldırılması yönünde kampanya başlattı.