Demet Özdemir Kerem Bürsin aşkı gündeme bomba gibi düştü hayranları şaşırdı
Demet Özdemir'in Kerem Bürsin ile adı anılmaya başladı. İkilinin aşk iddiaları hayranlarını ise şoke etti. Uzun zamandır yalnız oldukları bilinden Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in yeni bir aşka yelken açtığı hızla yayıldı.
Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu bozdu. Sarıkaya'nın hayatını Cem Yılmaz'la idame ettirmesinin ardından Bürsin de artık yolunu çizdi. Hem de Demet Özdemir'le yeni bir aşka açtığı konuşuluyor.
Can Yaman'la ilişkisi olay yaratan ardından herhangi bir ilişkide dikiş tutturamayan Özdemir'in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiası şoke etti.
Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadıkları sosyal medyada da hızla yayılmaya başlatınca hayranları anında Instagram fotoğraflarının altına yorumlar yağdırdı.
Aşk iddialarının gerçek olup olmadığını öğrenmek isteyen hayranları Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in Instagram'daki fotoğraflarının altına yorumlar yaparak ilişkiye başlayıp başlamadıklarını öğrenmeye çalışırken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.