Demet Özdemir kahkahalara boğuldu! 7 yaş büyük aşkı Oğuzhan Koç'la keyif çattı
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan 29 yaşındaki Demet Özdemir ve 7 yaş büyük aşkı Oğuzhan Koç tatillerine tam gaz devam ediyor.
Yağmur Tanrısevsin ile arkadaş olmasına rağmen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda ilişkisi hakkında konuşmuştu.
Özdemir, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum" demişti.
Güzel oyuncu, '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç’la evliliğe yeşil ışık yakmıştı. Özdemir, "Geçen gün Oğuzhan'a sordum, "Böyle olacağını düşünüyor muydun?" dedim... Bunlar kısmet işi" ifadelerini kullanmıştı.
"Ona sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda" diyen Özdemir "Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" şeklinde konuşmuştu.