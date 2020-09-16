Demet Özdemir ile Youtuber Barış Taylan Demirige'nin aşk bombası patladı
Demet Özdemir'in YouTuber Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige ile yakınlaştığı iddia edildi.
Can Yaman ile beraber rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan şimdilerde TV8 ekranlarında İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan, başarılı yıldız Demet Özdemir aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Son olarak Murat Boz ile adı anılan ve bu aşk iddialarına oldukça sinirlenen Demet Özdemir'in son günlerde sıklıkla YouTuber Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige ile görüştüğü söylentileri hızla yayılıyor.
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Birbirlerini sosyal medyadan takibe alan Demet Özdemir ve Barış Taylan Demirige'nin, her gün buluştuğu konuşuluyor.
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İddialara göre, ikili, çoğunlukla geç saatlere kadar evlerinin bahçesinde oturuyor, bazı akşamlar da mangal yapıyorlar.
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