Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk aşk fotoğrafı! İtiraf etmişlerdi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi yeni bir aşka yelken açtı. Geçmişte beraber görüntülenmelerine rağmen arkadaş olduklarını söyleyen ikili, yılbaşında Alaçatı'da beraber vakit geçirdi. Bu olayın patlak vermesiyle ise aşklarını itiraf etmek zorunda kaldılar.