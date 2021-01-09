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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk aşk fotoğrafı! İtiraf etmişlerdi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda aşklarını itiraf ettiler, ikiliden ilk aşk pozu da geldi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi yeni bir aşka yelken açtı. Geçmişte beraber görüntülenmelerine rağmen arkadaş olduklarını söyleyen ikili, yılbaşında Alaçatı'da beraber vakit geçirdi. Bu olayın patlak vermesiyle ise aşklarını itiraf etmek zorunda kaldılar.

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Artık aşklarını saklamayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medyayı da gönüllerince kullanmaya başladı. Demet Özdemir, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aşkı Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaşarak aşka geldi. 

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Demet Özdemir, yaptığı paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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Öte yandan Demet Özdemir aşklarını itiraf ederken ''Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık'' dedi. 

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