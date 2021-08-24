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Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

2021 yılında İnstagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Demet Özdemir ve Hande Erçel'e fark atarak zirveye yerleşen isim şaşırttı.

Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı. 

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 11 milyon

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Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

9. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 12,1 milyon

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Demet Özdemir Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

8. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 12,2 milyon

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